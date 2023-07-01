Об этом в колонке New York Times написал российский журналист Михаил Зыгарь.

В материле говорится, что "несмотря на шок от мятежа", дошедшего до Московской области, президент России отправился в Санкт-Петербург наблюдать за световым шоу праздника выпускников, поскольку "ничто, даже вооруженное восстание, не могло отвлечь его от любимой вечеринки". Там он отдыхал на яхте своего друга Юрия Ковальчука.

По информации близких к Путину источников, такое поведение является ярким примером его оторванности от реальности.

"Он все еще считает, что у него все под контролем и что мятеж Пригожина никоим образом не изменил политическую ситуацию. Но он ошибается. Мало того, что атмосфера вокруг Путина кардинально изменилась, так еще и растет аппетит к переменам - даже среди тех, кто приближен к президенту. Для многих из тех, с кем я разговаривал, путинский режим не может продолжать существование", - говорится в колонке.

Что известно о мятеже Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали, что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

В США считают, что заместитель командующего оккупационными войсками Сергей Суровикин заранее знал о планах главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж в России. В Кремле отреагировали на такое заявление и сказали, что это просто спекуляция.

29 июня издание FT писало, что командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа Пригожина. В России это опровергают, в частности, дочь Суровикина.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post отметил, что из-за прибытия ЧВК Вагнера в Беларусь Украине, возможно, придется рассмотреть новую угрозу своей северной границе и принять соответствующие меры.