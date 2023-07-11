Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии Reuters.

Согласно видео, опубликованным в Интернете и интервью с местными жителями, когда боевики Вагнера двигались на север в сторону Москвы, часть военных машин повернула к востоку по шоссе в направлении укрепленной российской армейской базы, где хранится ядерное оружие. Но наблюдение прекращается примерно в 100 км от ядерной базы "Воронеж-45".

В комментарии изданию Буданов сказал, что вагнеровцы пошли намного дальше. По его словам, они достигли базы и намеревались получить "небольшие ядерные устройства советских времен", чтобы поднять ставки в своем мятеже.

"Ведь если ты готов биться до последнего, то это один из объектов, значительно повышающий ставки", - подчеркнул начальник украинской разведки.

Единственным барьером между ЧВК Вагнера и ядерным оружием, по словам Буданова, оказалась дверь в ядерное хранилище.

"Двери хранилища были закрыты, и в техническую часть они не зашли", – отметил он.

По его словам, на базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства, которые можно носить в рюкзаке: "Это было одно из ключевых мест хранения этих рюкзаков".

По непонятным причинам наемники отступили и не захватили их.

Источник, близкий к Кремлю и связанный с военными, подтвердил слова Буданова. Отмечается, что подразделению Вагнера "удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы взволновались, поскольку там хранятся ядерные боеприпасы", – сообщил источник, не уточняя деталей.

Это якобы повлекло за собой беспокойство в Кремле и послужило толчком к поспешным переговорам о прекращении мятежа вечером 24 июня при посредничестве самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

В свою очередь американские чиновники выразили сомнения в этом утверждении украинского разведчика. В ответ на вопрос о том, достигли ли войска Вагнера базы и пытались получить ядерное оружие, спикер Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж сказал: "Мы не можем подтвердить этот отчет. У нас не было никаких признаков того, что ядерное оружие или материалы были под угрозой".

Издание добавляет, что поехавшие в направлении "Воронеж-45" боевики, оторвавшись от главной колонны, вступили в перестрелку с российскими войсками в первой же деревне, до которой дошли. Но потом беспрепятственно прошли 90 км и проехали через центр города, возле которого находится военная база. Согласно докладу ученых ООН, это одно из 12 российских "хранилищ национального уровня" для хранения ядерного оружия. В городке Талова колонну атаковал сбившийся вертолет.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. На это главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – диктатор дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали, что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

3 июля российские СМИ опубликовали фото, сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили, что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет находиться там постоянно. Очевидно, речь идет о переброске части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил, что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что через 5 дней после мятежа Путин встретился Пригожиным в Кремле.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.