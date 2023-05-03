Во время матча "Днепр-1" - "Металлист" зафиксировали нетипично высокое движение ставок, - Павелко

Об этом Андрей Павелко написал в фейсбуке.

"Матч "Днепр-1" - "Металлист" привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок. Благодарен Комитету за скорую реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче! Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают сложившуюся в обоих матчах ситуацию и в ближайшее время дадут свою оценку по каждому из них", - рассказал президент УАФ.

Матч "Днепр-1" – "Металлист" был сыгран сегодня, 3 мая. Днепряне разгромили харьковчан со счетом 5:0.