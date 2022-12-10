Во время матча ЧМ-2022 скончался американский журналист
Американский журналист Грант Вол умер во время матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Нидерландами
Об этом сообщает CBS .
Журналисту CBS стало плохо в пресс-центре во время четвертьфинального матча ЧМ-2022. Врачам не удалось спасти 48-летнего американца.
Его агент Тим Скенлан рассказал, что Грант Вол, вероятно, пережил стрессовую ситуацию в пресс-центре, когда в матче Аргентина – Нидерланды началось дополнительное время.
Ранее сам Вол признался, что во время пребывания в Катаре заболел бронхитом.
21 ноября американца задержали катарские правоохранители перед матчем США – Уэльс из-за символики в цветах радуги.
- 9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.
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