Во время матча ЧМ-2022 на поле выбежал мужчина в футболке с надписью Save Ukraine
Во время игры чемпионата мира между Португалией и Уругваем на поле выбежал болельщик в футболке с призывом спасти Украину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Инцидент произошел на 51-й минуте матча. Впереди на футболке мужчины была надпись в поддержку Украины – Save Ukraine и значок супермена, сзади – надпись в поддержку протестов иранских женщин – Respect for Iranian Women.
Также в руках болельщика оказался флаг на цветах радуги в знак солидарности с ЛГБТ.
Позже выяснилось, что на поле выбежал бывший итальянский футболист и общественный активист Марио Ферри.
- 28 ноября Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф, сборные Сербии и Камеруна свели встречу вничью 3:3 , Гана обыграла Южную Корею , а Португалия одолела Уругвай и оказалась в 1/8 финала .
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