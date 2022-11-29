Об этом сообщает Еспресо.TV.

Инцидент произошел на 51-й минуте матча. Впереди на футболке мужчины была надпись в поддержку Украины – Save Ukraine и значок супермена, сзади – надпись в поддержку протестов иранских женщин – Respect for Iranian Women.

Также в руках болельщика оказался флаг на цветах радуги в знак солидарности с ЛГБТ.

Позже выяснилось, что на поле выбежал бывший итальянский футболист и общественный активист Марио Ферри.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb