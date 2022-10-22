Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в telegram .

"22 октября в 07:00 оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства. Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет. Х-101 (Х-555)", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр" и совершили 16 пусков.

В зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены восемнадцать крылатых ракет врага: - 13 Х-101/Х-555 и 5 "Калибров".

22 октября россияне нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего город остался без света.

Также в субботу в Луцке оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры , в результате чего часть города осталась без электроэнергии.

Кроме этого, россияне нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области.

В Черкасской области прогремели взрывы , в двух районах отсутствует электроэнергия.

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