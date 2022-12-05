Во время массированного удара РФ по Украине на территории Молдовы упала ракета
В понедельник, 5 декабря, во время массированного удара РФ по Украине молдавские пограничники обнаружили вблизи города Бричаны ракету
Об этом сообщает министерство внутренних дел Молдовы в Facebook.
Ракету пограничники обнаружили вблизи города Бричаны в саду. Ее нашли, когда во время нового российского массированного ракетного удара по Украине молдовские пограничники были переведены в режим усиленного патрулирования. Территория, на которой упала ракета, оцеплена.
Других подробностей пока нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное