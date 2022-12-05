Во время массированного удара РФ по Украине на территории Молдовы упала ракета

Об этом сообщает министерство внутренних дел Молдовы в Facebook.

Ракету пограничники обнаружили вблизи города Бричаны в саду. Ее нашли, когда во время нового российского массированного ракетного удара по Украине молдовские пограничники были переведены в режим усиленного патрулирования. Территория, на которой упала ракета, оцеплена.

Других подробностей пока нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb