Во время массированного ракетного обстрела территории Украины россияне пытались наступать на юге
Утром, 11 октября, во время массированного ракетного обстрела по территории Украины россияне пытались наступать на южном фронте, однако понесли потери и отступили
Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в facebook.
"Утром, под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине и, в частности, и по южным регионам, противник силами к взводу при поддержке танка пытался контратаковать наши позиции в районе Ищенко вблизи лесополос. Под огневым поражением понес потери и отступил", - пишут в ВСУ .
Россияне проводят усиленную воздушную разведку вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и только что освобожденных территориях Юга Украины.
Продолжаются обстрелы позиций ВСУ и тыловых территорий.
"Дважды парами ударных К-52, дважды ударным дроном и еще раз парой штурмовиков Су-25 враг атаковал наши позиции. Без потерь. Еще два раза парами штурмовиков Су-25 – атаковал недавно высвободившиеся села на правом берегу Днепра", - говорится в отчете.
- 12 октября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали 5 населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.
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