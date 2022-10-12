Во время массированного ракетного обстрела территории Украины россияне пытались наступать на юге

Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в facebook.

"Утром, под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине и, в частности, и по южным регионам, противник силами к взводу при поддержке танка пытался контратаковать наши позиции в районе Ищенко вблизи лесополос. Под огневым поражением понес потери и отступил", - пишут в ВСУ .

Россияне проводят усиленную воздушную разведку вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и только что освобожденных территориях Юга Украины.

Продолжаются обстрелы позиций ВСУ и тыловых территорий.

"Дважды парами ударных К-52, дважды ударным дроном и еще раз парой штурмовиков Су-25 враг атаковал наши позиции. Без потерь. Еще два раза парами штурмовиков Су-25 – атаковал недавно высвободившиеся села на правом берегу Днепра", - говорится в отчете.

12 октября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали 5 населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

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