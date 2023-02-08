Во время контрнаступления в окрестностях Бахмута украинские воины ликвидировали подразделение россиян
Украинские воины уничтожили российское подразделение в результате удачного контрнаступления в окрестностях Бахмута
Об этом сообщает официальный телеграм-канал ДПСУ.
"Вчера бойцы Госпогранслужбы отразили штурм вражеских войск в окрестностях Бахмута. Контратаку провели при поддержке артиллерии и минометчиков вместе с побратимами из Нацгвардии и ВСУ", - пишут пограничники.
Известно о 12 ликвидированных россиянах, еще 16 ранены.
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