Во время контрнаступления в окрестностях Бахмута украинские воины ликвидировали подразделение россиян

Об этом сообщает официальный телеграм-канал ДПСУ.

"Вчера бойцы Госпогранслужбы отразили штурм вражеских войск в окрестностях Бахмута. Контратаку провели при поддержке артиллерии и минометчиков вместе с побратимами из Нацгвардии и ВСУ", - пишут пограничники.

Известно о 12 ликвидированных россиянах, еще 16 ранены.