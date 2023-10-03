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Во время конфликта расстрелял двух сослужащих: в Киеве военному сообщили о подозрении

3 октября, 2023 вторник
14:40
Криминал автомат Калашникова

В столице Украины солдат одной из воинских частей расстрелял из штатного оружия двух своих товарищей во время конфликта, возникшего после суточного дежурства и употребления алкогольных напитков

Об этом сообщает пресс - служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона .

В ночь на 2 октября военнослужащий после суточного дежурства выпивал алкоголь с двумя собратьями в столичной воинской части. Во время внезапной ссоры первый застрелил солдат из своего автомата Калашникова, а затем попытался скрыться, однако его остановили правоохранители.

При задержании изъят автомат с патронами.

Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона сообщила задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства двух или более человек. Сейчас следствие выбирает ему меру пресечения - содержание под стражей.

Следователи проводят досудебное расследование и устанавливают все детали. Солдату грозит лишение свободы до 15 лет.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Кроме того, 23 сентября в Киевской области правоохранители сообщили о подозрении работнику военкомата по факту незаконного обращения с оружием. Подозреваемый хранил целый склад оружия и боеприпасов.
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