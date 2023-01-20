Во время катания на лодке погиб бывший футболист "Тоттенхэма"

Об этом сообщает официальный твиттер "Шарлотт".

Лодка, на которой плавал 25-летний Антон Уолкс, столкнулась с другим судном. Через несколько часов было найдено мертвое тело футболиста.

Уолкс был питомцем "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне провел 23 матча за выступающий в МЛС "Шарлотт".

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