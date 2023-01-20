Во время катания на лодке погиб бывший футболист "Тоттенхэма"
Защитник Антон Уолкс, являющийся воспитанником лондонского "Тоттенхэма", погиб во время катания на лодке
Об этом сообщает официальный твиттер "Шарлотт".
Лодка, на которой плавал 25-летний Антон Уолкс, столкнулась с другим судном. Через несколько часов было найдено мертвое тело футболиста.
Уолкс был питомцем "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне провел 23 матча за выступающий в МЛС "Шарлотт".
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