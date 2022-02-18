Во время карьеры меня постоянно как-то называли, – лучший теннисист мира Джокович ответил людям, обзывающим его "антиваксом"
Сербский теннисист Новак Джокович объяснил свое решение не вакцинироваться от коронавируса тем, что он тщательно проверяет все, что попадает в его организм
Об этом сообщает www.tennismajors.com
"Я - элитный спортсмен и трижды проверяю все, что попадает в мой организм. Если что-то меняет мое тело на 0,5% - я это чувствую. Так что я просто осторожно подхожу к принятию решения, не спешу. Я открыт новым идеям. И буду жить. с последствиями того решения, которое я принял. Я поддерживаю право выбора. Каждый человек имеет право самостоятельно принимать решения по его здоровью", - сказал сербский теннисист Новак Джокович.
Джокович, возглавляющий рейтинг лучших теннисистов мира ATP, также ответил фанатам, называющим его антивакцинатором.
"Мне не нравится, что на меня навешивают ярлыки и считают частью определенных движений. Я никогда не говорил, что их поддерживаю. Я всегда пытался уважать выбор каждого человека, и я надеюсь, что люди будут уважать мой выбор. Во время карьеры меня постоянно как-то называли, в этом ничего нового. Кто тебя поддерживает, кто - нет. Это все, что я скажу", - сказал Джокович.
- Напомним, 16 января Новака Джоковича депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от COVID-19.
- 3 февраля испанское издание Marca сообщило, что Джокович решил вакцинироваться после депортации из Австралии , где серб не смог принять участие в турнире Grand Slam.
- 15 февраля сербский теннисист объяснил, что он не антивакцинатор от коронавируса, но отстаивает свободу и право выбора.
- Ирландская авиакомпания Ryanair остроумно отреагировала на позицию серба Новака Джоковича относительно вакцинации от коронавируса.
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