Во время карьеры меня постоянно как-то называли, – лучший теннисист мира Джокович ответил людям, обзывающим его "антиваксом"

Об этом сообщает www.tennismajors.com



"Я - элитный спортсмен и трижды проверяю все, что попадает в мой организм. Если что-то меняет мое тело на 0,5% - я это чувствую. Так что я просто осторожно подхожу к принятию решения, не спешу. Я открыт новым идеям. И буду жить. с последствиями того решения, которое я принял. Я поддерживаю право выбора. Каждый человек имеет право самостоятельно принимать решения по его здоровью", - сказал сербский теннисист Новак Джокович.



Джокович, возглавляющий рейтинг лучших теннисистов мира ATP, также ответил фанатам, называющим его антивакцинатором.



"Мне не нравится, что на меня навешивают ярлыки и считают частью определенных движений. Я никогда не говорил, что их поддерживаю. Я всегда пытался уважать выбор каждого человека, и я надеюсь, что люди будут уважать мой выбор. Во время карьеры меня постоянно как-то называли, в этом ничего нового. Кто тебя поддерживает, кто - нет. Это все, что я скажу", - сказал Джокович.

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