Во время карантина в Раду будут пускаться только с COVID-сертификатом о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Проект постановления разработан с целью обеспечения непрерывной работы Верховной Рады Украины в условиях пандемии COVID-19 путем усиления противоэпидемического режима в помещениях административных зданий Верховной Рады Украины", - говорится в пояснительной записке.



Это правило действует для народных депутатов, работников Аппарата Верховной Рады, помощников-консультантов народных депутатов, представителей СМИ, а также других посетителей административных зданий ВР.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла за основу законопроект об упрощенном обретении гражданства иностранцами и лицами без гражданства, защищавшими Украину на фронте.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb