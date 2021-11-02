Во время карантина в Раду будут пускаться только с COVID-сертификатом о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом
Верховная Рада поддержала постановление, согласно которому на период карантина попасть в здание ВР можно только при наличии COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от COVID-19, которая действительная не дольше 6 месяцев
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Проект постановления разработан с целью обеспечения непрерывной работы Верховной Рады Украины в условиях пандемии COVID-19 путем усиления противоэпидемического режима в помещениях административных зданий Верховной Рады Украины", - говорится в пояснительной записке.
Это правило действует для народных депутатов, работников Аппарата Верховной Рады, помощников-консультантов народных депутатов, представителей СМИ, а также других посетителей административных зданий ВР.
- Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла за основу законопроект об упрощенном обретении гражданства иностранцами и лицами без гражданства, защищавшими Украину на фронте.
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