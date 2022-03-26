Во время гастролей скончался барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс
В возрасте 50 лет скончался барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс
Об этомидет речь в сообщении группы в Twitter.
Известно, что в момент смерти музыканта Foo Fighters имели гастроли в Южной Америке.
"Семья Foo Fighters опустошена трагической и преждевременной смертью нашего любимого Тейлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьей, и мы просим со всем уважением не беспокоить их в этот невероятно тяжелое время", – говорится в сообщении.
О причине смерти не сообщают.
Известно, что группа Foo Fighters образовалась в 1994 году, ее лидер и вокалист Дэйв Грол ранее являлся барабанщиком группы Nirvana вплоть до ее распада в связи со смертью лидера Курта Кобейна, Тейлор Хокинс присоединился к группе в 1997 году и стал одним из самых известных ее. участников.
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