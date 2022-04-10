Во время футбольного матча в Польше ультрас развернули баннер с изображением Путина с петлей на шее
Во время игры чемпионата Польши между "Лехом" и "Легией" фаны развернули на трибунах баннер с изображением российского диктатора Владимира Путина с петлей на шее
Об этом сообщает Radio Sport Polonia в Twitter.
Во время игры в Познани ультрас "Легии" развернули на трибунах гигантский баннер. На нем был изображен Путин в форме московского "Спартака" с петлей на шее.
Игра завершилась вничью 1:1.
За "Легию" выступают украинец Игорь Харатин, словенец Беньямин Вербич, которого варшавцы арендовали у "Динамо". За "Лех" играет еще один арендованный у киевлян футболист – поляк Томаш Кендзера.
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