Во время футбольного матча в Польше ультрас развернули баннер с изображением Путина с петлей на шее

Об этом сообщает Radio Sport Polonia в Twitter.

Во время игры в Познани ультрас "Легии" развернули на трибунах гигантский баннер. На нем был изображен Путин в форме московского "Спартака" с петлей на шее.

Игра завершилась вничью 1:1.

За "Легию" выступают украинец Игорь Харатин, словенец Беньямин Вербич, которого варшавцы арендовали у "Динамо". За "Лех" играет еще один арендованный у киевлян футболист – поляк Томаш Кендзера.

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