Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Остров Змеиный

Завершая экстренную эвакуацию, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.

В результате наших ракетно-артиллерийских ударов - уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов.

Самостоятельно рашисты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет.

"Операция продолжается, обеспечение контроля над островом нуждается в тщательной проверке и исключении провокаций. Силы обороны пристально мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются", - подчеркивают в "Юге".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и поразила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

29 июня украинские силы продолжали военную операцию на острове Змеином.

Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил видео, как украинцы выбивали захватчиков из Змеиного.

Также аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала снимки украинского острова Змеиный после того, как оттуда скрылись российские военные.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал , что освобождение острова Змеиного значительно ограничит действия оккупантов.

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