Во время эвакуации из Змеиного рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество, - ОК "Юг"
Российские оккупанты, бежавшие со Змеиного острова, во время эвакуации миновали территорию, уничтожали военную технику, документацию и имущество
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Остров Змеиный
Завершая экстренную эвакуацию, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.
В результате наших ракетно-артиллерийских ударов - уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов.
Самостоятельно рашисты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет.
"Операция продолжается, обеспечение контроля над островом нуждается в тщательной проверке и исключении провокаций. Силы обороны пристально мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются", - подчеркивают в "Юге".
- 27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и поразила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.
- 29 июня украинские силы продолжали военную операцию на острове Змеином.
- Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.
- Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил видео, как украинцы выбивали захватчиков из Змеиного.
- Также аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала снимки украинского острова Змеиный после того, как оттуда скрылись российские военные.
- 30 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал , что освобождение острова Змеиного значительно ограничит действия оккупантов.
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