Во время эвакуации из Волновахи вывезут 15 тыс. человек, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова, – информирует Еспресо.TV.



Она отметила, что гуманитарный коридор пройдет по маршруту Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.



"Место сбора людей – центральная площадь Волновахи. Увезти планируется 15 тысяч человек", - написала Денисова.



Отклоняться от маршрута ОПАСНО, - предупредила она.

Напомним, Эвакуация, пенсии и лекарства: правительство возобновило "горячую линию" по вопросам гуманитарной помощи