Во время эвакуации из Волновахи вывезут 15 тыс. человек, - Денисова
Перед угрозой атак России с Волновахи на Донетчине эвакуируют людей. Гуманитарный коридор открыт до 16 часов
Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова, – информирует Еспресо.TV.
Она отметила, что гуманитарный коридор пройдет по маршруту Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.
"Место сбора людей – центральная площадь Волновахи. Увезти планируется 15 тысяч человек", - написала Денисова.
Отклоняться от маршрута ОПАСНО, - предупредила она.
- Напомним, Эвакуация, пенсии и лекарства: правительство возобновило "горячую линию" по вопросам гуманитарной помощи
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