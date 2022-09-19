Об этом сообщили в telegram-канале и Офисе Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Стало известно, что днем 17 сентября врачи пытались эвакуировать пациентов областной психбольницы в с.Стрелеча Харьковского района. Во время эвакуации оккупанты начали обстреливать населенный пункт в результате чего погибли четверо медицинских работников больницы.

"Двое из погибших медиков во время обстрела находились в автомобиле, российский танк выстрелил прямо в их автомобиль. Двое пациентов и местный житель получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 сентября российский агрессор нанес удар по Харькову, ранил 4 гражданских, повредил коммуникации и автомобиль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb