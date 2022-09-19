Во время эвакуации из психбольницы на Харьковщине в результате российского обстрела погибли 4 медработника
В селе на Харьковщине во время эвакуации пациентов из психбольницы в результате обстрела погибли 4 медработника – начато производство
Об этом сообщили в telegram-канале и Офисе Генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Стало известно, что днем 17 сентября врачи пытались эвакуировать пациентов областной психбольницы в с.Стрелеча Харьковского района. Во время эвакуации оккупанты начали обстреливать населенный пункт в результате чего погибли четверо медицинских работников больницы.
"Двое из погибших медиков во время обстрела находились в автомобиле, российский танк выстрелил прямо в их автомобиль. Двое пациентов и местный житель получили ранения", - говорится в сообщении.
- Напомним, что в ночь с 15 на 16 сентября российский агрессор нанес удар по Харькову, ранил 4 гражданских, повредил коммуникации и автомобиль.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.07
Покупка 40.07Продажа 40.94
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное