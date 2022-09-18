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Во время эвакуации из пограничного села на Харьковщине 4 медика погибли, 2 пациента больницы ранены

18 сентября, 2022 воскресенье
11:42
война с Россией

Российские оккупанты обстреляли психиатрическую больницу на Харьковщине во время попытки эвакуации пациентов. Погибли четверо медиков, двое пациентов пострадали

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В селе Стрелеча, Харьковского района, медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных", – говорится в сообщении.

Село Стрелка расположено на границе с РФ. Всего в местном медучреждении лечилось более 600 пациентов, эвакуировать удалось 30-х.

"Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены. К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем - военные преступники и террористы!" – написал Синегубов.

  • Напомним, в Днепропетровской ОВА показали результаты ночных обстрелов

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