Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В селе Стрелеча, Харьковского района, медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных", – говорится в сообщении.

Село Стрелка расположено на границе с РФ. Всего в местном медучреждении лечилось более 600 пациентов, эвакуировать удалось 30-х.

"Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены. К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем - военные преступники и террористы!" – написал Синегубов.

Напомним, в Днепропетровской ОВА показали результаты ночных обстрелов

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