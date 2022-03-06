Во время эвакуации из Ирпеня оккупанты открыли огонь по гражданским, - Радио Свобода

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.



Известно, что сегодня, 6 марта, проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Ирпеня. Эвакуационные автобусы ожидали людей с 10:00 в селе Романовка.

По данным корреспондента, в ходе эвакуации российские военные открыли огонь по гражданскому населению. Вероятно, стреляли захватчики из минометов. По предварительным данным, по меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.

Официального подтверждения пока нет.

Напомним, в Харькове ситуация остается сложной, оккупанты продолжают обстрелы и воздушные бомбардировки города, обстрелы массива Салтовка не прекращаются.

Добавим, что с 24 февраля украинские военные уничтожили более 11 тыс. захватчиков, 985 их ББМ, 109 артиллерийских систем и 285 танков.