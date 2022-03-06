Во время эвакуации из Ирпеня оккупанты открыли огонь по гражданским, - Радио Свобода
На выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским гражданам во время их попытки эвакуироваться из города
Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Известно, что сегодня, 6 марта, проводится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Ирпеня. Эвакуационные автобусы ожидали людей с 10:00 в селе Романовка.
По данным корреспондента, в ходе эвакуации российские военные открыли огонь по гражданскому населению. Вероятно, стреляли захватчики из минометов. По предварительным данным, по меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.
Официального подтверждения пока нет.
- Напомним, в Харькове ситуация остается сложной, оккупанты продолжают обстрелы и воздушные бомбардировки города, обстрелы массива Салтовка не прекращаются.
- Добавим, что с 24 февраля украинские военные уничтожили более 11 тыс. захватчиков, 985 их ББМ, 109 артиллерийских систем и 285 танков.
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