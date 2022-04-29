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Главная беженцы из Украины Во время экстренного заседания правительство Латвии поддержало новый план помощи украинским беженцам

Во время экстренного заседания правительство Латвии поддержало новый план помощи украинским беженцам

29 апреля, 2022 пятница
15:11
беженцы из Украины

Новый план помощи, одобренный правительством 29 апреля, включает прием в Латвии около 40 тысяч мирных граждан Украины

Об этом пишет Public broadcasting of Latvia.

План, подготовленный Министерством внутренних дел и утвержденный правительством, предусматривает поддержку обеспечения жильем людей, нуждающихся в этом. Размещение планируется на срок до 90 дней при следующих условиях:

  • направление украинцев на добровольное размещение в домохозяйствах (включая выплату домохозяйствам компенсации в размере 100 евро за первое лицо и 50 евро за каждое дополнительное лицо, не более 300 евро в месяц за жилье).
  • заключение (с физическими и юридическими лицами) договоров аренды жилых помещений и установление арендной платы за жилье в размере не более 400 евро в месяц (включая коммунальные платежи).
  • проживание в муниципальных или туристических отелях с покрытием расходов на проживание не более 15 евро в сутки для одного человека.
Министр внутренних дел Мария Голубева во время пресс-брифинга по итогам заседания правительства сообщила, что больше информации о помощи, включая условия подачи заявок, будет известно после 3 мая, тогда правительство должно принять соответствующие изменения в закон о гуманитарной помощи Украины.

Также издание сообщает, что для вынужденно переселенных людей из Украины доступно бесплатное изучение латышского языка, по меньшей мере 120 часов для украинцев во всех регионах Латвии.

План предусматривает возможность украинцам получить гарантированный минимальный доход в размере 109 евро для первого лица и 76 евро для каждого последующего лица в семье. Также предусмотрена единовременная помощь в размере 272 евро для взрослых и 190 евро для каждого ребенка.

Ранее правительство приняло первый план размещения 10 тыс. украинских беженцев. Ожидаемое количество украинских гражданских лиц, прибывающих в Латвию, превышено, и был необходим новый план мер по поддержанию мирного украинского населения в Латвии, пояснили в МВД.
  • По состоянию на 26 апреля в Латвии находились около 25 тысяч вынужденно переселенных людей из Украины.
  • Сейм Латвии принял заявление о признании действий оккупационных войск РФ на территории Украины геноцидом против украинского народа.
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