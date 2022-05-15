Во время экстракции важно забрать также павших героев Азовстали, – жены защитников Мариуполя.
Во время экстракции важно забрать не только живых и раненых, но и тела павших героев Мариуполя, которые до сих пор остаются там
Об этом заявила супруга защитника Азовстали Анна Науменко во время пресс-конференции, которую транслировал Еспресо.
"Очень важно, когда будет экстракция, на которую мы очень рассчитываем, чтобы забрали не только живых, раненых, но и мертвых... Для украинцев и для нас, в частности, дело чести похоронить павших героев должным образом", – сказала она.
Анна Науменко напомнила о гибели чемпиона мира по кигбоксингу Максима Кагала, погибшего при обороне Мариуполя, чье тело остается там.
- Напомним, жены защитников Азовстали настаивают: шансы на спасение героев Азовстали очень велики, если все активизируются.
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