Во время дорожного конфликта в Киеве трое молодых людей убили добровольца из "Свободы"
В пятницу, 21 октября 2022 года, от рук трех злоумышленников погиб воин-добровольец батальона "Свобода" Алексей Щербина. Конфликт произошел из-за дорожного конфликта
Подробности трагедии в субботу, 22 октября, сообщил заместитель главы политической партии ВО "Свобода" Андрей Ильенко.
"Ситуация ужасная в своем абсурде - три отморозки на "лексусе" устроили разборки во дворе в формате три на одного, устроили потасовку, а затем достали оружие и начали стрелять на поражение. В киевском дворе. Среди бела дня. Стрелять у человека в военной форме", – отметил политик.
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"Алексей умер. Его убили. Жена стала вдовой, младенец стал сиротой", - добавил Ильенко.
Столичная патрульная полиция нападавших сразу задержала.
"По предварительной информации установлено, что между мужчинами произошел дорожный конфликт. Водитель и пассажиры Lexus избили водителя Hyundai, после чего водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента", - говорится в пресс-релизе патрульной полиции Киева.
Андрей Ильенко обнародовал имеющиеся у него их личные данные :
Игнатенко Леонид Иванович (30.05.1982), Котырло Игорь Валерьевич (20.12.1998), Вильцанюк Вячеслав Владимирович (04.06.1996) (водитель).
"34-летний потерпевший от полученных травм скончался", - констатируют правоохранители.
Убийство произошло на улице Академика Глушкова.
В совершении преступления подозреваются водитель, 1996 года рождения, и их двое пассажиров, 1982 и 1998 годов рождения.
"Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовные производства в отношении двух пассажиров по ч. 4 ст. 296 - хулиганство, и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. При процессуальном согласовании окружной прокуратуры фигурантам готовится сообщение о подозрении. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы", - информируют правоохранители.
В Голосеевском районном суде города Киева всем трем подозреваемым избирается мера пресечения, передает "Украинская правда".
По словам общественного деятеля и военнослужащего ВСУ Евгения Карася, подозреваемые являются "сворой титух (титушек - ред.), неоднократно ранее задержанных за мошенничество и преступления".
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