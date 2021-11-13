Во время десантирования в Беларуси погибли двое российских военных
Два российских десантника погибли во время высадки на полигоне возле города Гродно, в Беларуси
Об этом сообщают российские СМИ.
В Минобороны РФ подтвердили факт гибели двух российских десантников на белорусском полигоне "Гожский".
Отмечается, что в результате внезапного сильного порыва ветра у земли у российских военных свернулись купола на парашютах. Врачам не удалось спасти десантников.
- 12 ноября сообщалось, что на полигоне "Гожский" под Гродно, в 5 км от границы с Литвой, приземлились самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России и вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.
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