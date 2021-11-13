Во время десантирования в Беларуси погибли двое российских военных

Об этом сообщают российские СМИ.

В Минобороны РФ подтвердили факт гибели двух российских десантников на белорусском полигоне "Гожский".

Отмечается, что в результате внезапного сильного порыва ветра у земли у российских военных свернулись купола на парашютах. Врачам не удалось спасти десантников.