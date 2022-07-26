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Обновлено

Во время дебатов кандидатов на должность премьера Великобритании произошел несчастный случай. Ведущая потеряла сознание

26 июля, 2022 вторник
22:33
Мир

На теледебатах кандидатов в премьеры Великобритании Риши Сунака и Лиз Трасс во время прямого эфира произошел несчастный случай

Трансляция дебатов была прервана после того, как перед Лизз Трасс, когда она находилась в кадре, за кадром раздался грохот.

Глава МИД испугалась и вышла из кадра.

Представитель телеканала заявил, что эксцесс носил "медицинский характер", угрозы безопасности для участников дебатов не было и трансляция дебатов будет возобновлена при первой же возможности.

Позже стало известно, что в эфире ведущая потеряла сознание. Телеканал возобновил вещание через некоторое время, то уже з другой студии. Ведущий сообщил, что дебаты прекращены.

"Все хорошо, это тоже хорошая новость. Риши Сунак и Лиз Трасс все еще в студии, разговаривают со зрителями и отвечают на их вопросы", - сказав ведущий ы добавил, что ведущая теледебатов Кейт Маккен потеряла сознание, и доктора посоветовали не продлевать эфир.

  • Накануне соискатели поста Джонсона ответили на вопрос о возможности прямого участия Британии в войне с РФ.
  • 20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап в борьбе за лидерство в партии.

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