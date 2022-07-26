Во время дебатов кандидатов на должность премьера Великобритании произошел несчастный случай. Ведущая потеряла сознание
На теледебатах кандидатов в премьеры Великобритании Риши Сунака и Лиз Трасс во время прямого эфира произошел несчастный случай
Трансляция дебатов была прервана после того, как перед Лизз Трасс, когда она находилась в кадре, за кадром раздался грохот.
Глава МИД испугалась и вышла из кадра.
Представитель телеканала заявил, что эксцесс носил "медицинский характер", угрозы безопасности для участников дебатов не было и трансляция дебатов будет возобновлена при первой же возможности.
Позже стало известно, что в эфире ведущая потеряла сознание. Телеканал возобновил вещание через некоторое время, то уже з другой студии. Ведущий сообщил, что дебаты прекращены.
"Все хорошо, это тоже хорошая новость. Риши Сунак и Лиз Трасс все еще в студии, разговаривают со зрителями и отвечают на их вопросы", - сказав ведущий ы добавил, что ведущая теледебатов Кейт Маккен потеряла сознание, и доктора посоветовали не продлевать эфир.
- Накануне соискатели поста Джонсона ответили на вопрос о возможности прямого участия Британии в войне с РФ.
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