Об этом представитель добровольческого Легиона "Свобода России" с позывным Цезарь рассказал в эксклюзивном интервью для Еспресо.

"Я был шокирован. Я собственными глазами видел, какие зверства творила армия РФ и силовики в Украине. Но еще раз подчеркну, заходя (на территорию РФ, - ред.) в составе первой группы, и не имея перед собой наших войск, я видел, что дома россиян разграблены.И они разграблены русскими военными. И когда мы взяли в плен группу солдат, и когда мы смотрели их документы, то выяснялось, что там не только жители Пскова, Новгорода или еще каких-то других мест.Там были и белгородцы. То есть вы понимаете степень деградации нынешней России, что белгородцы грабят белгородцев, которые спасают свою жизнь и бегут. То есть, это абсолютное моральное дно. И конечно это ужас, что Путин довел русских людей до такого животного состояния. И, конечно, мы будем с этим бороться, до конца будем бороться", - отметил Цезарь.

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Что же касается реакции местного гражданского населения, то она является, по его словам, "либо спокойной, либо доброжелательной".

"Есть небольшой процент людей и он все растет, уже понимающих кто виноват и что делать. И, естественно, с этими людьми мы спокойно находим общий язык. Тем более они видят отношение наше к ним. И они видят отношение русских солдат к себе", - подчеркнул представитель Легиона "Свобода России".

Напомним, в Легионе "Свобода России" заявили, что планируют отвоевать всю РФ и не видят иного способа свержения режима Путина, кроме как военного.