Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко во время национального телемарафона, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что всего в Херсонской области было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий. Кроме того, были угнаны и автомобили.

"Россияне украли как минимум 17 автомобилей скорой помощи, когда убегали", - заявил он.

Яременко отметил, что сейчас в Херсонскую область уже доставлено восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленных Минздравом, а в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который передали в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

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