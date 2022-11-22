Во время бегства из Херсона россияне украли 17 автомобилей скорой, - Минздрав
Отступая с правого берега Херсонской области, россияне украли из медучреждений региона 17 автомобилей скорой помощи
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко во время национального телемарафона, пишет РБК-Украина.
Он отметил, что всего в Херсонской области было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий. Кроме того, были угнаны и автомобили.
"Россияне украли как минимум 17 автомобилей скорой помощи, когда убегали", - заявил он.
Яременко отметил, что сейчас в Херсонскую область уже доставлено восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленных Минздравом, а в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который передали в качестве гуманитарной помощи.
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