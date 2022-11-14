Во время бегства из Херсона россияне бросили вертолеты, танки и РСЗО, - пресс-секретарь ОК "Юг" Гуменюк
Российские военные во время отступления из Херсона на левый берег Днепра оставили вертолеты, танки, реактивные системы залпового огня и артиллерию
Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона .
"Работаем над учетом "ленд-лиза". Даже вертолеты оставили. Оставили реактивные системы залпового огня, танки и артиллерийские установки. Как только сможем подвести итог – обязательного отчитаемся", – пообещала Гуменюк.
Она отметила, что сосчитать, сколько российских военных было уничтожено во время переправы на левый берег Днепра, пока сложно.
"То, что пошло курсом "русского корабля", нужно еще выловить и учесть. Поэтому сейчас сложно подводить какие-то итоги", - пояснила Гуменюк.
Она добавила, что позже будет названо и количество пленных, которых украинские военные захватили на Херсонщине. Среди них захваченные во время боев и военные, которые пытались бежать, переодевшись в гражданскую одежду.
"Автостопом, как говорится, пытались добраться до своих", – сказала Гуменюк.
- 12 ноября Гуменюк заявила, что украинские военные наталкиваются на остатки российской техники, хотя много вооружения оккупанты успели переправить на левый берег Днепра.
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