Во время бегства из Херсона оккупанты взорвали мост на Каховской ГЭС: спутниковые снимки Maxar
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки моста на Каховской гидроэлектростанции, который россияне взорвали во время бегства из Херсона
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские аналитики констатировали, что спутниковые снимки подтверждают заявления украинских и российских источников о том, что оккупанты во время бегства из Херсона разрушили Антоновский, Железнодорожный, Дарьевский мосты и переправу через дамбу на Каховской ГЭС.
Это было сделано в попытке заблокировать наступление украинцев в направлении центральной части Херсонской области.
В ISW добавили, что геолокационные спутниковые изображения также указывают на то, что российские войска подготовили первую и вторую линии обороны к югу от реки Днепр и, вероятно, будут продолжать усилия по укреплению позиций на левом берегу в ближайшие дни.
Мост на Каховский ГЭС
Антоновский мост
Железнодорожный мост
Дарьевский мост
Все фото - Maxar
- 12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
- Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
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