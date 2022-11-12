Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики констатировали, что спутниковые снимки подтверждают заявления украинских и российских источников о том, что оккупанты во время бегства из Херсона разрушили Антоновский, Железнодорожный, Дарьевский мосты и переправу через дамбу на Каховской ГЭС.

Это было сделано в попытке заблокировать наступление украинцев в направлении центральной части Херсонской области.

В ISW добавили, что геолокационные спутниковые изображения также указывают на то, что российские войска подготовили первую и вторую линии обороны к югу от реки Днепр и, вероятно, будут продолжать усилия по укреплению позиций на левом берегу в ближайшие дни.

Мост на Каховский ГЭС

Антоновский мост

Железнодорожный мост

Дарьевский мост

Все фото - Maxar

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

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