Во время авианалета на Чернигов украинские военные сбили самолет оккупантов типа Су
Вооруженные Силы Украины во время авиационного налета на Чернигов сбили российский самолет типа Су. Вражеский бомбардировщик упал в лесополосе.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Еспресо.TV.
"При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су... Яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", - говорится в сообщении.
Подтверждение в виде фото в командовании обещают спустя некоторое время, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добираться опасно.
- Напомним, в Черниговской области ликвидированы танки РФ, которые шли на Киев.
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