Во время авианалета на Чернигов украинские военные сбили самолет оккупантов типа Су

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Еспресо.TV.



"При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су... Яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", - говорится в сообщении.



Подтверждение в виде фото в командовании обещают спустя некоторое время, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добираться опасно.

Напомним, в Черниговской области ликвидированы танки РФ, которые шли на Киев.