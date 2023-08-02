Во время атаки РФ на Сумщину 29 июля удалось спасти большую часть уникальных гравюр, посвященных Голодомору
Из разрушенного российскими ракетами 29 июля здания образовательного учреждения в Сумах спасатели вынесли значительную часть уникальных линоритов, посвященных Голодомору
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Отмечается, что 29 июля вражеская ракета разрушила учебный корпус Сумского межрегионального высшего профессионального училища, где расположен Центр исследований движения сопротивления Голодоморов на Сумщине.
Около шести лет назад с начала его открытия там действовала уникальная выставка графических рисунков Николая Бондаренко "Украина – 1933: кулинарная книга. Память человеческая". Экспозиция насчитывала 89 работ.
В ГСЧС заявили, что после ракетной атаки россиян уникальные работы, благодаря которым практически весь мир узнал Геноцид украинцев, оказались под завалами.
Благодаря работе подразделений ГСЧС Сумщины, помощи сотрудников учреждения и волонтеров, большинство линоритов Николая Бондаренко были спасены. Из-под завалов удалось вынести 66 гравюр.
- Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли учебное заведение в Сумах. В результате удара два человека погибли, еще не менее 20 получили ранения.
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