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Во время атаки РФ на Сумщину 29 июля удалось спасти большую часть уникальных гравюр, посвященных Голодомору

2 августа, 2023 среда
12:06
Культура

Из разрушенного российскими ракетами 29 июля здания образовательного учреждения в Сумах спасатели вынесли значительную часть уникальных линоритов, посвященных Голодомору

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что 29 июля вражеская ракета разрушила учебный корпус Сумского межрегионального высшего профессионального училища, где расположен Центр исследований движения сопротивления Голодоморов на Сумщине.

Около шести лет назад с начала его открытия там действовала уникальная выставка графических рисунков Николая Бондаренко "Украина – 1933: кулинарная книга. Память человеческая". Экспозиция насчитывала 89 работ.

В ГСЧС заявили, что после ракетной атаки россиян уникальные работы, благодаря которым практически весь мир узнал Геноцид украинцев, оказались под завалами.

Благодаря работе подразделений ГСЧС Сумщины, помощи сотрудников учреждения и волонтеров, большинство линоритов Николая Бондаренко были спасены. Из-под завалов удалось вынести 66 гравюр.

  • Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли учебное заведение в Сумах. В результате удара два человека погибли, еще не менее 20 получили ранения.
Украина
Россия
російська армія
Сумщина
Война с Россией
ДСНС
ракетний удар
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