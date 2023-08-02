Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что 29 июля вражеская ракета разрушила учебный корпус Сумского межрегионального высшего профессионального училища, где расположен Центр исследований движения сопротивления Голодоморов на Сумщине.

Около шести лет назад с начала его открытия там действовала уникальная выставка графических рисунков Николая Бондаренко "Украина – 1933: кулинарная книга. Память человеческая". Экспозиция насчитывала 89 работ.

В ГСЧС заявили, что после ракетной атаки россиян уникальные работы, благодаря которым практически весь мир узнал Геноцид украинцев, оказались под завалами.

Благодаря работе подразделений ГСЧС Сумщины, помощи сотрудников учреждения и волонтеров, большинство линоритов Николая Бондаренко были спасены. Из-под завалов удалось вынести 66 гравюр.