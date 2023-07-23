Об этом сообщает Одесский городской совет.

Отмечается, что кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

В горсовете сообщили, что на месте прилета по собору работают спасатели и городские коммунальные службы.

Также среди поврежденных в результате ночной атаки россиян объектов – Дом ученых и дома рядом.

Справочно: Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – самый большой православный храм Одессы; заложен в 1794 году; освящен в 1808. После восстановления заново освящен в 2001 году. Собор по мере своего архитектурного развития освещал уровень развития Одессы и всего края. Это небольшое культовое сооружение стало одним из самых больших соборов Российской империи в начале ХХ века, вмещая до 12 000 человек.

Дом ученых в Одессе был создан в 1923 году – один из первых в СССР и первый в Украине. С 1934 г. занимает дворец графа Толстого. Дом ученых продолжал существовать и работать и во время оккупации Одессы румынскими войсками в 1941-1944 годах, новые власти использовали его в пропагандистских целях. В 2000 году был открыт музей Дома ученых, основу экспозиции составили собранные директором Терещенко экспонаты и документы. В 2002 году Дом учёных получил статус предприятия и право вести коммерческую деятельность.