Во время атаки на Одессу россияне разрушили Спасо-Преображенский собор и Дом учёных
В ночь на 23 июля в результате очередной ракетной атаки России в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, а также Дом ученых
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Отмечается, что кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.
В горсовете сообщили, что на месте прилета по собору работают спасатели и городские коммунальные службы.
Также среди поврежденных в результате ночной атаки россиян объектов – Дом ученых и дома рядом.
Справочно: Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – самый большой православный храм Одессы; заложен в 1794 году; освящен в 1808. После восстановления заново освящен в 2001 году. Собор по мере своего архитектурного развития освещал уровень развития Одессы и всего края. Это небольшое культовое сооружение стало одним из самых больших соборов Российской империи в начале ХХ века, вмещая до 12 000 человек.
Дом ученых в Одессе был создан в 1923 году – один из первых в СССР и первый в Украине. С 1934 г. занимает дворец графа Толстого. Дом ученых продолжал существовать и работать и во время оккупации Одессы румынскими войсками в 1941-1944 годах, новые власти использовали его в пропагандистских целях. В 2000 году был открыт музей Дома ученых, основу экспозиции составили собранные директором Терещенко экспонаты и документы. В 2002 году Дом учёных получил статус предприятия и право вести коммерческую деятельность.
- Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. В результате удара один человек погиб, 19 получили ранения.
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