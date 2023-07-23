Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Во время атаки на Одессу россияне повредили консульское здание Греции, - Зеленский

Во время атаки на Одессу россияне повредили консульское здание Греции, - Зеленский

23 июля, 2023 воскресенье
21:26
Война с Россией

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 23 июля, заявил, что россияне во время ракетной атаки по Одессе повредили консульское здание Греции. Лишь три дня назад террористы ударили по консульству Китая

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Пострадало и здание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Лишь три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая", - заявил президент.

Он отметил, что этой ночью российская противокорабельная ракета Х-22 попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы.

"Один из самых ценных соборов Украины. В 1936 году его разграбили и уничтожили большевики. Уже в независимой Украине собор был восстановлен. И вот снова террористы пытаются его уничтожить", - сказал лидер государства.

По его словам, только этой ночью в Одессе было повреждено около 50 домов, из них 25 - памятники архитектуры. Всемирное наследие, которое взяло под свою защиту ЮНЕСКО.

"Очевидно, все это - глобальная угроза. Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, имеющих фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих сумасшедших кремлевских тоже не получится", - добавил Зеленский.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что до сих пор продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на российские ракетные обстрелы Одессы. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления.

По словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В министерстве обороны России заявили , что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.

Украина
Россия
Китай
Одесса
Владимир Зеленский
терроризм
Читайте также:
21 июля, 2023 пятница
Зеленский подписал изменения к закону об иммиграции
окупанти
22 июля, 2023 суббота
Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
22 июля, 2023 суббота
Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
23 июля
22:11
В пакистанской провинции отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент"
21:57
ЮНЕСКО осудила ракетную атаку на Одессу
21:50
В России начались проблемы с доступом в Википедию, - GlobalCheck
21:07
Геннадий Труханов
"Вы просто существа без будущего": Труханов обратился к россиянам
20:56
Французский пловец Леон Маршан побил мировой рекорд по плаванию
20:51
Эксклюзив
Свет
Россия все будет делать для того, чтобы у нас были большие проблемы: Плачков о предстоящем отопительном сезоне
20:48
Оккупанты ударили по Одрадокаменке на Херсонщине: ранена пожилая женщина
20:46
"Кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя", - Онуфрий двусмысленно отреагировал на разрушение собора в Одессе
20:39
Белорусский Красный Крест является соучастником международного преступления, - генпрокурор Костин
20:37
Украина может отказаться от запрета участвовать в соревнованиях с россиянами, выступающими под нейтральным флагом, - Гутцайт
20:18
Украина освободила 50% захваченной россиянами территорий, - Блинкен
20:11
Россияне проверяют музыку на телефонах у жителей оккупированных территорий, - Федоров
20:06
OPINION
Презрение
19:47
Тяжелые бои с оккупантами продолжаются на пяти направлениях, - Генштаб
19:44
Хлор, серная кислота, аммиак. Экологи объяснили, что будет, если россияне взорвут заминированный ими "Крымский титан"
19:31
Интервью
Интеграция F-16 в ВСУ будет медленной и очень постепенной, - американский пилот
19:12
Эксклюзив
Несмотря на нехватку оружия и откровенный саботаж со стороны западных партнеров, контрнаступление ВСУ продолжается, - военный эксперт Снегирев
18:15
Эксклюзив
Военные учения на Донеччине вблизи линии фронта
"Зачистка окопов, уничтожение… как противника!": фоторепортаж с военных учений в Донецкой области
18:09
OPINION
Псевдокультурная элитка способна продуцировать только шлак
17:57
Интервью
У Эрдогана достаточно рычагов, чтобы вернуть Путина в зерновое соглашение, — Фейгин
17:37
Украина на Совбезе ООН поднимет вопрос российской угрозы украинскому православию, - Кулеба
17:25
Обновлено
Ночью по Одессе ударили 10 российских ракет: один человек погиб, 22 ранены, 44 здания разрушены или повреждены
17:21
Эксклюзив
В ГУР объяснили, почему не озвучивают статистику по военнопленным
17:18
Украине нужен полноценный воздушный щит, - Зеленский
17:05
Разведка РФ пытается определить критические энергетические объекты Украины, - ГУР
17:02
Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе
16:44
Очень большой процент россиян желает продолжения войны. Продолжается скрытая мобилизация, - ГУР
16:30
Интервью
на фото: Андрей Ильенко
Андрей Ильенко: Все должно идти согласно планам к тому, чтобы орков уничтожить
16:06
OPINION
Что я бы сказал Папе Франциску
16:00
Инфографика
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 22 июля
15:25
Эксклюзив
В зоне активных боевых действий военные получили аптечки с некачественными китайскими турникетами, - волонтер Корчинская
15:02
Папа Римский предлагает встретиться с Гундяевым, - росСМИ
14:56
Приложение ChatGPT для Android станет доступно уже на следующей неделе
14:33
ЧВК Вагнера
В Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, - Белорусский Гаюн
14:10
Россияне заселяют оккупированные территории семьями своих строителей и чиновников
14:01
OPINION
В мире из сильных остались только мы
13:58
Минобороны РФ заявило, что к разрушение собора в Одессе привела ракета украинской ПВО: ЦПИ опроверг фейк
13:34
Россияне вывели в Черное море ракетоноситель с восемью "калибрами"
13:23
В Часовом Яру россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь
13:16
"Проявление сатанинской злобы": митрополит Эпифаний прокомментировал обстрел Одессы Россией
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV