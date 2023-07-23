Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Пострадало и здание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Лишь три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая", - заявил президент.

Он отметил, что этой ночью российская противокорабельная ракета Х-22 попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы.

"Один из самых ценных соборов Украины. В 1936 году его разграбили и уничтожили большевики. Уже в независимой Украине собор был восстановлен. И вот снова террористы пытаются его уничтожить", - сказал лидер государства.

По его словам, только этой ночью в Одессе было повреждено около 50 домов, из них 25 - памятники архитектуры. Всемирное наследие, которое взяло под свою защиту ЮНЕСКО.

"Очевидно, все это - глобальная угроза. Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, имеющих фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих сумасшедших кремлевских тоже не получится", - добавил Зеленский.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что до сих пор продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".



Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на российские ракетные обстрелы Одессы. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления.

По словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В министерстве обороны России заявили , что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.