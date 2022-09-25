Во время антимобилизационного митинга в Дагестане силовики стреляют из автоматов в воздух

Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Утро Дагестан".

Жители населённого пункта Эндирей массово вышли на анонсированный протест против мобилизации. На место уже прибыли силовики, началась стрельба.

При этом главный митинг планируется в центре Махачкалы, столицы Дагестана, в 15.00.

Как говорится в сообщении, протесты будут продолжаться до тех пор, пока не будет "полностью отменена мобилизация для Кавказа".

"Мы слишком долго мочали и именно поэтому сами довели дело до утилизации властями наших детей", – говорится в сообщении.

По оценке международного OSINT-сообщества InformNapalm, Дагестан сохраняет первенство среди субъектов РФ по количеству поименно установленных, уничтоженных в Украине военнослужащих.

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Путин использует войну против Украины как способ умышленного этноцида народов России .

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