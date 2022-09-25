Во время антимобилизационного митинга в Дагестане силовики стреляют из автоматов в воздух
В поселке Эндирей в Дагестане в воскресенье, 25 сентября 2022 года, во время антимобилизационного митинга по требованию отменить мобилизацию силовики начали стрелять в воздух
Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Утро Дагестан".
Жители населённого пункта Эндирей массово вышли на анонсированный протест против мобилизации. На место уже прибыли силовики, началась стрельба.
При этом главный митинг планируется в центре Махачкалы, столицы Дагестана, в 15.00.
Как говорится в сообщении, протесты будут продолжаться до тех пор, пока не будет "полностью отменена мобилизация для Кавказа".
"Мы слишком долго мочали и именно поэтому сами довели дело до утилизации властями наших детей", – говорится в сообщении.
По оценке международного OSINT-сообщества InformNapalm, Дагестан сохраняет первенство среди субъектов РФ по количеству поименно установленных, уничтоженных в Украине военнослужащих.
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