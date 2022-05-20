Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Сообщается, что в блокадном Мариуполе российские военные устроили "организационно-методические" собрания местных учителей. На собрании кафиры принуждают преподавателей к сотрудничеству в новом "образовательном процессе".

По словам мэра, в течение мая захватчики планируют запустить 4 школы по одной в каждом районе города.

"Глобального выбора педагогам уже не оставляют, прямо и косвенно угрожают "негативными последствиями" - от фильтрационных лагерей до ограничения "гуманитарной помощи", - рассказывает Андрющенко.

Кроме того, с сентября кафиры собираются полностью ввести российские стандарты образования в мариупольских школах.

В рамках "адаптации" украинских школьников к переходу на программы РФ в учебных заведениях будут преподавать всего 3 предмета – русский язык/литературу, историю России и математику.

"Важное замечание – математика не для повышения уровня, а также как процесс уничтожения украинского языка. Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику", – комментирует советник мэра.

Напомним, 19 мая в Мариуполе кафиры открыли "детский центр" в помещении разрушенного детсада.

А 18 мая россияне привезли в Мариуполь "журналистов", чтобы распространять фейк о разрушении города украинской армией.