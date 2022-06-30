Во временных приютах Эстонии вдвое стало меньше украинских беженцев

Об этом пишет ERR News.

"В последнее время прибывают в Эстонию примерно 800 украинцев в неделю, и менее 300 из них просят временного жилья", - сказал Керт Валдару, глава кризисного комитета управления социального страхования.

Издание сообщает, что многие беженцы получают помощь, чтобы арендовать долгосрочное жилье. В марте по всей Эстонии было доступно около 90 заведений краткосрочного проживания для беженцев из Украины, сегодня функционируют только 33. Как долго эти объекты останутся открытыми, сказать сложно.

"Мы имеем контракты с около 90 отелями. Если будут свободные места, мы сможем размещать туда беженцев в будущем. Сегодня большинство людей в северном регионе размещаются на корабле Tallink "Изабель". По действующему договору они могут находиться там до 7 декабря", – объяснил Валдару.

По словам главы службы поддержки Эстонского совета по делам беженцев, после первоначального крупного кризиса ситуация несколько стабилизировалась. Однако украинцы все еще испытывают трудности с поиском долгосрочного жилья, и совет по делам беженцев Эстонии работает с некоторыми сложными частными случаями, когда владельцы недвижимости неохотно сдают в аренду беженцам с войны.

Издание отмечает, что украинцы имеют право подать заявку на одноразовую субсидию для аренды жилья в размере до 1200 евро. Город Таллинн начал прием заявок на субсидию 10 июня. По словам Раймо Саада, руководителя департамента социальной защиты и здравоохранения Таллинна, в настоящее время было подано более 200 заявлений, средний запрос от 800 до 1000 евро.

На 27 мая в Эстонии находились 40 047 беженцев из Украины. Они составляли 3% населения.

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