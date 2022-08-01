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Во временно оккупированный Мелитополь завезли "массовку" для акций поддержки псевдореферендума

1 августа, 2022 понедельник
14:54
война с Россией Мелитополь

Для поддержки псевдореферендума и пропаганды для россиян во временно оккупированные города на Запорожье оккупанты привезли "активистов"

Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Во временно оккупированных крупных населенных пунктах южной части Запорожской области представители оккупационных властей проводят поиск коллаборантов, которые будут создавать "массовку" на так называемых спонтанных акциях в поддержку проведения референдума. Это, по мнению представителей оккупационных администраций, будет способствовать уменьшению градуса недовольства войной. Это также позволит создать соответствующую картинку в телевизоре для граждан РФ", - говорится в сообщении.

"Активисты" из РФ и временно оккупированного Крыма уже прибыли в Мелитополь и разместили штаб в захваченном помещении магазина "Фокстрот".

Также в Бердянске работает рекрутинговый центр для желающих сотрудничать с оккупационными властями, впрочем таких не много, даже несмотря на финансовые стимулы.

"Продолжается завоз так называемых гуманитарных грузов с территории РФ. Условиями получения гуманитарки или ее денежной компенсации является участие в  "акциях поддержки" оккупационного режима и предоставление личных паспортных данных. Управлять вопросами распределения "гуманитарки" и проведения акций назначаются местные жители с пророссийскими взглядами и представители партии "Единая Россия", – добавили в ГУР.

Рашисты создали общественное движение "Мы вместе с Россией", которое будет организовывать проплаченные "акции в поддержку референдума".

  • На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей заработала кремлевская политическая партия "Единая Россия". Оккупанты раздают российские паспорта и готовятся провести псевдореферендум.
  • Херсонцы ждут освобождения региона и оказывают активное сопротивление псевдореферендуму, в то время как рашисты определили организацию, которая будет проводить "голосование".

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