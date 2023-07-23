Во временно оккупированных Олешках уничтожили дом самопровозглашенного мэра Журавко, - СМИ
Местные СМИ заявляют об уничтожении дома местного коллаборанта и гауляйтера в оккупированных Олешках Херсонской области Георгия Журавко
Об этом сообщает издание "Мост: Херсон".
Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 22 июля. По информации местных СМИ, взрыв слышали по адресу ул. Крылова, 165.
Там же зарегистрирован земельный участок и недвижимость Журавка. Находился ли в тот момент гауляйтер дома – пока неизвестно.
Медиа подчеркивают, что Журавко является дядей коллаборанта Алексея Журавко, ликвидированного в сентябре 2022 года . Оккупанты назначили коллаборанта "городским головой" незаконной администрации Олешек в мае 2022 года.
До этого он являлся директором коммунального предприятия "Олешки" и баллотировался на парламентские и местные выборы 2019 и 2020 годов. Также Журавко был основателем спортивных общественных организаций и предприятия "Коттеджный городок Олешья".
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