Об этом сообщают местные жители и официальные лица.

Да, в оккупированном Крыму слышали взрывы в небе над Евпаторией. Так называемый советник оккупационной администрации Крыма заявил, что в Евпатории, вероятно, сработала система ПВО.

Взрывы также слышали в расположенном рядом поселке Заозерное, сообщает "Общественное" со ссылкой на местных жителей.

Так называемый губернатор Севастополя заявил, что в центре города и в районе Стрелковой бухты были слышны "хлопки".

"В бухте отрабатывала ПВО. В центре — корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", — написал он в Telegram.

Местные платформы также сообщают о взрывах в Керчи.

Кроме того, сообщается о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Это подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань:

"Судя по всему, вечер и пятничная ночь будет горячей для кафиров. Слава нашим ВСУ!".

Российское ТАСС сообщает и о двух мощных взрывах в Мелитополе.

"Предварительно работа ПВО по РСЗО", - сообщил в своем Telegram-канале представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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