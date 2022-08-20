Во временно оккупированных Крыму, на Херсонщине и Запорожье неспокойно, слышны взрывы
Вечером 19 августа в оккупированном Крыму и на подконтрольных россиянам землях Херсона и Запорожья прогремели взрывы
Об этом сообщают местные жители и официальные лица.
Да, в оккупированном Крыму слышали взрывы в небе над Евпаторией. Так называемый советник оккупационной администрации Крыма заявил, что в Евпатории, вероятно, сработала система ПВО.
Взрывы также слышали в расположенном рядом поселке Заозерное, сообщает "Общественное" со ссылкой на местных жителей.
Так называемый губернатор Севастополя заявил, что в центре города и в районе Стрелковой бухты были слышны "хлопки".
"В бухте отрабатывала ПВО. В центре — корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", — написал он в Telegram.
Местные платформы также сообщают о взрывах в Керчи.
Кроме того, сообщается о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Это подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань:
"Судя по всему, вечер и пятничная ночь будет горячей для кафиров. Слава нашим ВСУ!".
Российское ТАСС сообщает и о двух мощных взрывах в Мелитополе.
"Предварительно работа ПВО по РСЗО", - сообщил в своем Telegram-канале представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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