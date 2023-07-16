Во временно оккупированных городах в Луганской области россияне не восстанавливают дома, там обостренная санитарная ситуация
Во временно оккупированных россиянами городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, оккупанты не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
"Если говорить о городах, оккупированных с 2022 года, там очень большая проблема. Я бы это назвал гуманитарной катастрофой. Россияне ничего не собираются там восстанавливать – ни жилье, ни инфраструктуру", – сказал он в эфире телемарафона.
Лысогор добавил, что оккупанты вовсе не убирают резервуары, предусмотренные для нечистот, и места хранения мусора.
"Мы все видели, что в городах бегают крысы, мыши. Мы же понимаем, что это возбудители таких болезней, которые мы потом будем очень долго преодолевать. Но та власть, которая сейчас есть там, она ничего не собирается с этим делать", - подчеркнул он.
Кроме этого, глава ОВА заявил, что для более простого контроля граждан на прилегающих территориях к линии столкновения оккупационные власти выключили мобильную связь. Коллаборанты и военные РФ за деньги предоставляют людям право одноразового пользования интернетом.
Однако, несмотря на отсутствие интернета, оккупанты сообщили о подключении избирательных участков к централизованной системе выборов.
- В мае сообщалось, что в одном из населенных пунктов Луганской области под видом водопроводных работ оккупанты роют окопы, готовясь обороняться.
- 27 июня стало известно, что захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Привиль Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории.
- Также в Луганской ОВА отмечали, что на оккупированных территориях области российские захватчики усилили обыски и задержание местных жителей для того, чтобы обнаруживать ежемесячно по 15 шпионов и поклонников Украины.
- 2 июля глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что во временно оккупированном Северодонецке российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы.
- Также сообщалось, что российские кафиры атакуют логистические пути в Луганской области, чтобы жители освобожденных поселков не смогли получить гуманитарную помощь и остались без еды.
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