Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Если говорить о городах, оккупированных с 2022 года, там очень большая проблема. Я бы это назвал гуманитарной катастрофой. Россияне ничего не собираются там восстанавливать – ни жилье, ни инфраструктуру", – сказал он в эфире телемарафона.

Лысогор добавил, что оккупанты вовсе не убирают резервуары, предусмотренные для нечистот, и места хранения мусора.

"Мы все видели, что в городах бегают крысы, мыши. Мы же понимаем, что это возбудители таких болезней, которые мы потом будем очень долго преодолевать. Но та власть, которая сейчас есть там, она ничего не собирается с этим делать", - подчеркнул он.

Кроме этого, глава ОВА заявил, что для более простого контроля граждан на прилегающих территориях к линии столкновения оккупационные власти выключили мобильную связь. Коллаборанты и военные РФ за деньги предоставляют людям право одноразового пользования интернетом.

Однако, несмотря на отсутствие интернета, оккупанты сообщили о подключении избирательных участков к централизованной системе выборов.