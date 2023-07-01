Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Мы не фиксируем выезд оккупантов из Мелитополя. Напротив, мы фиксируем то, что прибывают новые подразделения и во временно оккупированный Мелитополь, и в Геническ", - говорит Федоров.

Мэр Мелитополя также добавил, что после подрыва моста на Чонгаре, враг начал переброску своей техники по Арабатской стрелке. По его словам, местные жители отмечают, что колонны техники уходят в сторону Запорожской области.

Мэр Федоров также добавил, что в Энергодаре враг немного уменьшает свое присутствие, однако пока нельзя говорить об их полном отсутствии там.