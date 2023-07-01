Во временно оккупированные Мелитополь и Геническому прибывают новые подразделения армии России, - Федоров
Российские военные перебрасывают новые подразделения своих войск во временно оккупированным Мелитополь и Геническ и перевозят технику в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
"Мы не фиксируем выезд оккупантов из Мелитополя. Напротив, мы фиксируем то, что прибывают новые подразделения и во временно оккупированный Мелитополь, и в Геническ", - говорит Федоров.
Мэр Мелитополя также добавил, что после подрыва моста на Чонгаре, враг начал переброску своей техники по Арабатской стрелке. По его словам, местные жители отмечают, что колонны техники уходят в сторону Запорожской области.
Мэр Федоров также добавил, что в Энергодаре враг немного уменьшает свое присутствие, однако пока нельзя говорить об их полном отсутствии там.
- В ночь с 27 на 28 июня в Мелитополе прогремели взрывы. Отмечается, что оккупанты включали сирену.
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