Во временно оккупированной Новой Каховке подожгли памятник Ленину

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Хотя это всего-навсего символическая акция, но то, что вчера в Новой Каховке партизаны подожгли памятник Ленину - подняло дух в оккупации", - заявил он.

В то же время он подчеркнул, что движение сопротивления во временно оккупированной Новой Каховке работает: "И из-за преследования коллаборантов, и из-за открыток, и в таких поджогах".