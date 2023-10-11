Во временно оккупированной Новой Каховке подожгли памятник Ленину
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны подожгли памятник Ленину, который россияне установили в апреле прошлого года
Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"Хотя это всего-навсего символическая акция, но то, что вчера в Новой Каховке партизаны подожгли памятник Ленину - подняло дух в оккупации", - заявил он.
В то же время он подчеркнул, что движение сопротивления во временно оккупированной Новой Каховке работает: "И из-за преследования коллаборантов, и из-за открыток, и в таких поджогах".
- Утром субботы, 7 октября, во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области взорвали автомобиль "секретаря местного отделения" российской господствующей партии "Единая Россия" Владимира Малова. В результате полученных травм он скончался в больнице.
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