Об этом сообщил глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире Еспресо.

"В Новокаховской громаде остаются 10% населения. Есть там и коллаборанты, и военные, которые продолжают захватывать дома местных", - сказал Толоконников.

По его словам, с 1 мая оккупанты планируют ускорить темпы принудительной паспортизации жителей региона.