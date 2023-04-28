Во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине осталось 10% населения
Глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что в Новокаховской громаде остаются 10% населения
Об этом сообщил глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире Еспресо.
"В Новокаховской громаде остаются 10% населения. Есть там и коллаборанты, и военные, которые продолжают захватывать дома местных", - сказал Толоконников.
По его словам, с 1 мая оккупанты планируют ускорить темпы принудительной паспортизации жителей региона.
- Партизанское движение "АТЕШ" ликвидировало двух российских оккупантов, которые издевались над гражданскими украинцами в Херсонской области.
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