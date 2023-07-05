Во временно оккупированной Макеевке раздались взрывы. Возник пожар
Вечером среды, 5 июля, взрывы прогремели во временно оккупированной Макеевке Донецкой области
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Макеевке снова красиво. Мне кажется, Макеевка почти готова возвращаться домой", - прокомментировал взрывы Андрющенко.
На видео можно заметить сильный пожар.
Видео из временно оккупированной Макеевки также публикуют пропагандистские ресурсы.
Оккупанты жалуются, что в Макеевке "какая-то жесть".
- 4 июля Силы обороны ликвидировали склад российских террористов в Макеевке.
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