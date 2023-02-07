Во временно оккупированной Макеевке произошел мощный взрыв, пылает магистральный газопровод
Во временно оккупированной Макеевке пылает магистральный газопровод: мощный взрыв слышали во всем Донецке
Об этом сообщили в telegram-канале "Бабель".
"В оккупированной Макеевке взорвался газопровод. Местные паблики пишут, что мощный взрыв слышали во всем Донецке", - говорится в сообщении.
Об этом также сообщают местные telegram-каналы.
По данным очевидцев, возгорание произошло сегодня вечером на магистральном газопроводе.
- Во вторник, 7 февраля, в одном из районов временно оккупированного Мариуполя прогремели пять взрывов , после чего в небо поднялось большое количество авиации.
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