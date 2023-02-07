Во временно оккупированной Макеевке произошел мощный взрыв, пылает магистральный газопровод

Об этом сообщили в telegram-канале "Бабель".

"В оккупированной Макеевке взорвался газопровод. Местные паблики пишут, что мощный взрыв слышали во всем Донецке", - говорится в сообщении.

Об этом также сообщают местные telegram-каналы.

По данным очевидцев, возгорание произошло сегодня вечером на магистральном газопроводе.