Во временно оккупированной Кременной россияне определили дома, которые планируют сносить, - ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, пока речь идет о сносе трех многоэтажек в Кременной, которые оккупанты не собираются восстанавливать.

Глава Луганщины добавил, что накануне во временно оккупированный Северодонецк также доставили технику для демонтажных работ.

Кроме того, Лысогор отметил, что в Сватово люди стараются не уходить далеко от дома, ведь улицы заполнены российской военной техникой.

"Местного населения становится меньше. Как только кто-то уезжает, пустой дом разворовывают гастролеры. Выносят все, что может понадобиться", - отмечает глава Луганской ОВА.