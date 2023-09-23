Во временно оккупированной Кременной россияне определили дома, которые планируют сносить, - ОВА
По состоянию на утро субботы, 23 сентября, во временно оккупированной Кременной в Луганской области захватчики определили несколько домов, которые подвергнут сносу. Подобные планы оккупантов наблюдаются и в Северодонецке
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
По его словам, пока речь идет о сносе трех многоэтажек в Кременной, которые оккупанты не собираются восстанавливать.
Глава Луганщины добавил, что накануне во временно оккупированный Северодонецк также доставили технику для демонтажных работ.
Кроме того, Лысогор отметил, что в Сватово люди стараются не уходить далеко от дома, ведь улицы заполнены российской военной техникой.
"Местного населения становится меньше. Как только кто-то уезжает, пустой дом разворовывают гастролеры. Выносят все, что может понадобиться", - отмечает глава Луганской ОВА.
- В июле сообщалось , что в захваченных россиянами городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, оккупанты не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру.
- Так, в Лисичанске россияне решили в сентябре демонтировать системы водо- и теплоснабжения в отдельных районах города.
- Также в ОВА заявляли , что жители временно оккупированного Северодонецка Луганской области уже более полугода живут без мобильной связи и интернета, которые отключили захватчики. Людям приходится ходить в отдаленные села, чтобы позвонить.
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