Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 22 июня.

Отмечается, что резкое ухудшение санитарно эпидемиологической ситуации также связано с отсутствием доступа гражданского населения к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде.

"В домашних ячейках отмечены вспышки вирусного гепатита А, также существует угроза распространения других вирусных болезней. В свою очередь российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят", - объясняет Генштаб.

ВСУ за сутки поразили 23 артподразделения врага на огневых позициях

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 состава боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи оккупантов.

Авиация сил обороны в свою очередь нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

В течение дня противник нанес по территории Украины 44 авиаудара и совершил 30 обстрелов с РСЗО

Российские оккупанты также нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дроны "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 3 российских дрона.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Огурцового и Плетеневки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Степное, Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Вариновка .

противник нанес авиационных ударов в районах Огурцового и Плетеневки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Степное, Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Вариновка . На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометныем обстрелам противника подверглись Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометныем обстрелам противника подверглись Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Ивановки, Торского, Белогоровки, Дибровы и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

противник нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Ивановки, Торского, Белогоровки, Дибровы и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области.

противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

враг проводил наступательные действия в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар у Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

враг нанес авиационный удар у Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Сторожевого и Макаровки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области.

На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Диброва, добились частичного успеха, удерживаются на достигнутых позициях.