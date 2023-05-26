Во временно оккупированной Херсонской области зафиксирован дефицит продуктов: где ситуация самая плохая
На временно оккупированных территориях Херсонской области зафиксирован дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"В большинстве населенных пунктов временно оккупированных территорий Херсонской области наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация", – рассказали в ЦНС.
"Наихудшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе, во всех населенных пунктах которого отмечается дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости", - добавили там.
- Ранее сообщалось о дефиците лекарства во временно оккупированном Крыму.
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