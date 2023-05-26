Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Во временно оккупированной Херсонской области зафиксирован дефицит продуктов: где ситуация самая плохая

Во временно оккупированной Херсонской области зафиксирован дефицит продуктов: где ситуация самая плохая

26 мая, 2023 пятница
16:01
Война с Россией продукти магазин

На временно оккупированных территориях Херсонской области зафиксирован дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"В большинстве населенных пунктов временно оккупированных территорий Херсонской области наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация", – рассказали в ЦНС.

"Наихудшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе, во всех населенных пунктах которого отмечается дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости", - добавили там.

Новости
Херсонщина
оккупированные территории
Читайте также:
Євген Пригожин
25 мая, 2023 четверг
Пригожин заявил о начале вывода подразделений ЧВК Вагнера из Бахмута. В Минобороны Украины прокомментировали
Ігор Клименко
25 мая, 2023 четверг
В МВД анонсировали наказание для мужчин, нелегально уехавших из Украины во время войны
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
25 мая, 2023 четверг
Генерал Милли на встрече "Рамштайн": если бы F-16 предоставили сразу, не было бы ни Bradley, ни Abrams
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.13
    Покупка 37.13
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
26 мая
16:22
PR
Как выбрать ноутбук в подарок: универсальный Lenovo, премиальный Apple или Acer на стиле?
16:21
Обновлено
Россияне ударили по медучреждению в Днепре: погибли уже три человека, по меньшей мере 23 получили ранения
16:17
Проводили зачистки на ВОТ: девяти боевикам "Л/ДНР" грозит пожизненное заключение
16:17
В состав ВМС Вооруженных Сил Украины ввели малый бронированный артиллерийский катер "Буча"
16:13
Нейтралитет в условиях войны России против Украины не является выходом, - представитель США при ОБСЕ
16:11
Эксклюзив
Крым можно деоккупировать без сухопутной операции, - военный эксперт Черник
16:03
OPINION
Россиянам не присуща эмпатия
16:02
У отца нового заместителя главы СБУ есть паспорт РФ, - "Схемы"
15:49
В реестре пропавших без вести находятся более 23 тысяч человек
15:44
Резервы нефти и газа в Украине будут храниться в подземных хранилищах
15:43
Китай предлагает оставить России оккупированные территории Украины и таким образом завершить войну, – WSJ
15:36
Кулеба совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Мозамбик. Там откроют посольство Украины
15:34
Нидерланды, вероятно, могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов, – Bloomberg
15:31
"Как тебя защитить, Киев мой?" — Движение ЧЕСТНО открыло выставку в Музее агитации
15:24
13 миллионов украинцев проживают либо под оккупацией, либо возле линии фронта, - Уполномоченный по правам человека
15:22
ДТП
В Польше пьяный мэр спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии, - RFM24
15:18
Светлана Цихановская: Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест Лукашенко
15:08
YouTube откажется от формата stories
15:04
Путин рискует, размещая ядерное оружие в Беларуси, - руководитель оппозиционной инициативы ByPol
14:54
В Полтавской области обеспечили интернетом 100% школьных укрытий
14:50
Эксклюзив
В районе Клещиевки возле Бахмута ВСУ двигаются вперед, - майор Кудряшов
14:41
В Сумской области усилили меры безопасности в 5-километровой пограничной зоне
14:35
Стюарт Роудс
Участнику штурма Капитолия вынесли самый суровый приговор среди всех фигурантов
14:35
Зеленский ответил на петицию по поводу регистрируемых партнерств для однополых пар
14:30
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:18
Эксклюзив
"Эверест никого не пускал без кислорода": украинка Антонина Самойлова поделилась впечатлениями с Еспресо после второго восхождения на высшую точку планеты
14:09
Россияне заявили о масштабном обстреле Белгородщины, в одном селе - 132 прилета
14:07
В Укрзализныце пообещали, что в половине вагонов летом будут работать кондиционеры
14:04
OPINION
Больше всего страдает от войны малый бизнес
14:03
Резников протестовал украинский вездеход "Богун"
13:59
Укрзализныця получит $25 млн от Всемирного банка
13:46
Олаф Шольц
В Германии неизвестный присоединился к правительственному кортежу и набросился на Шольца с объятиями
13:32
Иран продолжает поставки оружия РФ, Запад не может этому помешать, - CNN
13:31
Эксклюзив
С приближением выборов в США военная помощь Украине будет расти, - военный эксперт Сунгуровский
13:19
"Зонтики и соответствующая обувь обязательны": прогноз погоды на выходные от Наталки Диденко
13:17
Верховный суд Украины
Утверждены 4 кандидата на должность главы Верховного Суда. Подробности
13:09
OPINION
Сергей Руденко
"Ядерный удар" Лукашенко по Беларуси
13:09
Изнасиловал 4-летнюю племянницу: 13 лет за решеткой проведет житель Винницкой области
13:04
Российская культура как таковая потеряла право быть услышанной, - Забужко
13:02
OpenAI предлагает гранты $1 млн на проведение экспериментов с искусственным интеллектом
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV