Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань в эфире 24 канала .

Как говорится в сообщении, во временно оккупированной Херсонской области сегодня, 11 августа, рухнули электроопоры, ведущие от Запорожской атомной электростанции в Крым.

"Вчера оккупанты заявили, что подсоединят Запорожскую атомную электростанцию к российской энергосистеме. А сегодня упали опоры, ведущие от Каховки к Чаплинке, а это в том числе и линия ЗАЭС (в сторону Крыма)", - сказал Хлань в эфире.

Также Хлань заметил, что причиной этого "непредсказуемого" случая россияне, вероятно, назовут "хлопок", "усталость металла" или еще что-то.

"Но мы понимаем, что они падают, потому что так надо", - неоднозначно сказал он.

Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму, реализуемый оккупантами.

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