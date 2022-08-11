Во временно оккупированной Херсонской области упали электроопоры, соединяющие ЗАЭС с Крымом, - депутат облсовета Хлань
Во временно оккупированной Херсонской области 11 августа упали электроопоры, ведущие от Каховки к Чаплинке, а это в том числе линия соединения Запорожской атомной электростанции с Крымом
Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань в эфире 24 канала .
Как говорится в сообщении, во временно оккупированной Херсонской области сегодня, 11 августа, рухнули электроопоры, ведущие от Запорожской атомной электростанции в Крым.
"Вчера оккупанты заявили, что подсоединят Запорожскую атомную электростанцию к российской энергосистеме. А сегодня упали опоры, ведущие от Каховки к Чаплинке, а это в том числе и линия ЗАЭС (в сторону Крыма)", - сказал Хлань в эфире.
Также Хлань заметил, что причиной этого "непредсказуемого" случая россияне, вероятно, назовут "хлопок", "усталость металла" или еще что-то.
"Но мы понимаем, что они падают, потому что так надо", - неоднозначно сказал он.
- Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму, реализуемый оккупантами.
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