Во временно оккупированной Каховке россияне похитили директора школы

Об этом сообщила в Фейсбуке Каховская городская территориальная громада.



"Сегодня, 30 апреля, из своего дома военными РФ был похищен каховчанин, учитель, директор школы Пендальчук Виктор Викторович (1977 г.р.)", - говорится в заявлении.



Сейчас место нахождения мужчины неизвестно.

Россияне обустроили застенок в Каховке, а заложников бьют и пытают электрическим током.

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