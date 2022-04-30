Во временно оккупированной Каховке россияне похитили директора школы
Во временно оккупированной Каховке в Херсонской области 30 апреля россияне похитили из дому директора школы и учителя Виктора Пендальчука
Об этом сообщила в Фейсбуке Каховская городская территориальная громада.
"Сегодня, 30 апреля, из своего дома военными РФ был похищен каховчанин, учитель, директор школы Пендальчук Виктор Викторович (1977 г.р.)", - говорится в заявлении.
Сейчас место нахождения мужчины неизвестно.
- Россияне обустроили застенок в Каховке, а заложников бьют и пытают электрическим током.
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